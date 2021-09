Ost-West-Brücke in Elmshorn : Polizei kommt zu spät: Täter flüchtet nach Supermarkt-Einbruch

Auch der Einsatz eines Hundes brachte keinen Erfolg. Der zirka 25 Jahre alte Mann konnte nicht gestellt werden.

Avatar_shz von Christian Brameshuber

02. September 2021, 15:51 Uhr

Elmshorn | Ein Einbrecher hat sich am Dienstag (31. August) gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt an der Ost-West-Brücke in Elmshorn verschafft und Tabakwaren gestohlen. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen 2 und 3 Uhr morgens. Durch den Einbruch wurde der Alarm im Supermarkt ausgelöst, den der Täter wohl erst beim Verlassen des Supermarkts aktiviert hatte. Die Polizei war schnell vor Ort und umstellte das Gebäude. Ein Polizeihund wurde eingesetzt, um den Einbrecher aufzuspüren. Allerdings vergeblich. Auch die anschließende Fahndung brachte keinen Erfolg.

Täter wurde von Kameras aufgenommen

Nach Auswertung der Videoüberwachung handelt es sich beim Täter um einen zirka 25-Jährigen mit einer Körpergröße zwischen 1,75 und 1,85 Metern bei schlanker Statur. Der Einbrecher trug eine Maske. Er ist laut Spurenlage um 3.12 Uhr über die Rückseite des dortigen Discounters in Richtung der Bahnschienen oder der Kleiststraße geflüchtet.



Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung und Identität des Täters unter Telefon (04101) 2020.