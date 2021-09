Deutsche Schach-Meisterschaft : Ornella Falke und Susanna Margaryan sammeln wertvolle Erfahrungen

Die beiden Nachwuchshoffnungen des Elmshorner Schachclubs trafen am letzten September-Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften im Schnellschach auf zahlreiche Spitzenspielerinnen.

Elmshorn | Eine vergleichsweise kurze Strecke mussten Ornella Falke und Susanna Margaryan vom Elmshorner Schachclub zurücklegen, um erstmals an den Deutschen Schnellschachmeisterschaften der Frauen teilnehmen zu können. Die Titelkämpfe, bei denen 24 Aktive starteten, fanden am Wochenende über zwei Tage in Lübeck statt. Falke, die vor einer Woche erst den Land...

