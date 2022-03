Im Bahnhof herumgeirrt : Orientierungsloser Mann wird ins Krankenhaus Elmshorn eingewiesen

Der 64-Jährige lief am Mittwoch orientierungslos durch den Bahnhof und machte einen psychisch labilen Eindruck. Wenig später musste die Polizei erneut einen Krankenwagen rufen – und zwar für eine betrunkene Frau.

Elmshorn | Die Bundespolizei hat am Mittwoch (23. März) am Elmshorner Bahnhof einen psychisch labilen Mann in Obhut genommen und ins Krankenhaus eingeliefert. Das teilen die Beamten am Donnerstag mit. Demnach wurden die Polizisten am Vormittag auf den 64-Jährigen aufmerksam, da dieser offensichtlich orientierungslos im Bahnhof herumlief. Bei der Kontrolle machte...

