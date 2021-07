Open-Air-Kino : Im Juli und August: Diese Filme werden im Freilichtkino in Elmshorn gezeigt

Kinogenuss in Verbindung mit einem Picknick unter freiem Himmel. An zwei Wochenenden im Juli und August gibt es Filmvorführungen vor dem Torhaus, wenn auch mit kleinen Einschränkungen.

Elmshorn | Das Picknick-Open-Air-Kino im Skulpturenpark am Torhaus in Elmshorn hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt der Elmshorner Filmliebhaber entwickelt. Seit mehr als zehn Jahren ist die Wiese am Torhaus Treffpunkt von Cineasten, die sich eine kleine Auszeit vom Alltag gönnen möchten. Nachdem im vergangenen Jahr die Veranstaltung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.