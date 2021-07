Open-Air-Kino in Elmshorn : Picknick und Filme am Torhaus: Jetzt startet der Ticket-Verkauf

Mit einem speziellen Inselkonzept kann das Sommerkino auch in Pandemiezeiten angeboten werden.

Elmshorn | In Elmshorn geht auch in diesem Corona-Sommer das beliebte Picknick-Open-Air Kino über die Bühne – und zwar im Skulpturengarten hinter dem Torhaus am Propstendamm. Der Kartenverkauf startet am Freitag, 16. Juli. Das teilt das Stadtmarketing mit. An den Wochenenden 23. und 24. Juli sowie am 6. und 7. August sind insgesamt 10 Vorführungen geplant. We...

