Bundestagswahl 2021 : Direktkandidat Olaf Kipp: ÖDP setzt Fokus auf Umweltschutz und Alleinerziehende

Olaf Kipp, Direktkandidat der ÖDP, möchte sich im Bundestag für Kinderrechte, alleinerziehende Eltern und ökologisch nachhaltiges Handeln einsetzen. Er plant in den kommenden Wochen mehrere Veranstaltungen.

Elmshorn | Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) zieht in den Bundestagswahlkampf. Im Wahlkreis sieben – dem Kreis Pinneberg – ist Olaf Kipp als Direktkandidat aufgestellt. Er kündigt mehrere Termine und Aktivitäten in den kommenden Wochen an. Geplant sind unter anderem eine Beteiligung an der Interkulturellen Woche in Elmshorn sowie zahlreiche politische Sta...

