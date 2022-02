Norddeutsche Meisterschaften : Kiara Boyens vom Elmshorner MTV Jahrgangsbeste über 400 Meter Lagen

Letztmals traten die EMTV-Schwimmerinnen und Schwimmer nach dem Knall in Elmshorn unter der STE-Flagge an. Gleich neun Starter schickte Neu-Trainerin Carmen Braun in Hannover ins Wasser.

Elmshorn | Ende 2021 erlebte der Schwimm-Sport im Kreis Pinneberg mit der Auflösung des Swim-Team Stadtwerke Elmshorn ein echtes Beben. Jetzt werden wieder sportliche Schlagzeilen geschrieben. Bei den Norddeutschen Meisterschaften „Lange Strecke“ in Hannover war Kiara Boyens vom Elmshorner MTV Jahrgangsbeste (2005) über 400 Meter Lagen. Auch interessant: Trai...

