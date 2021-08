Corona-Pandemie : Nordakademie in Elmshorn bietet erneut Impfungen an

Die Hochschule der Wirtschaft möchte ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden. Am 12. August kommen Impfstoffe von Johnson & Johnson und Moderna zu Einsatz. Termine können online gebucht werden.

Elmshorn | Dieses Angebot richtet sich eben nicht nur an Dozenten und Studenten, sondern ausdrücklich auch an die Elmshorner Bürger. Die Nordakademie in Elmshorn bietet am Donnerstag, 12. August, auf dem Nachhaltigkeitscampus an der Köllner Chaussee zum zweiten Mal eine Corona-Impfung durch ein mobiles Impfteam an. Laut der Hochschule der Wirtschaft kommen dann ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.