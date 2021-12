shz-Gartenschule : So lassen sich Nisthilfen für Tiere im eigenen Garten einrichten

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

Elmshorn | Nistkästen sind für viele Gartenbewohner auch im Winter sehr wichtig. Oftmals geben diese, insbesondere in den kalten Nächten, wichtigen Schutz. Manche Gartenbewohner wie Haselmäuse oder Fledermäuse finden in diesen Quartieren ihre Winterruhe. Deswegen sollten Nistkästen im Winter nicht gereinigt werden. Erst Ende Februar steht der Frühjahrsputz an. ...

