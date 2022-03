Bußgeld-Alarm in Elmshorn : Neues Parkraumkonzept: Fast 3000 Knöllchen in sechs Wochen

1600 ertappte Parksünder in den Anwohnerparkzonen und 1350 auf dem Buttermarkt und der Parkpalette am Bahnhof: Dabei hatte die Stadt 14 Tage nur Hinweiszettel verteilt.

Elmshorn | Am Buttermarkt hat die Stadt ganz schnell noch ein zusätzliches Schild aufgestellt. Diesmal nicht in luftiger Höhe wie das bestehende, sondern auf Augenhöhe der Autofahrer. Damit auch wirklich jeder, der auf dem Buttermarkt parkt, genau weiß, dass er dafür zwischen 7 und 18 Uhr bezahlen muss. So wie früher, als es noch die Schranken gab. 2950...

