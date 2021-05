Täglich geöffnet : Neues Corona-Testzentrum auf dem Holstenplatz in Elmshorn

In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof kann man sich kostenlos testen lassen. Die Terminvergabe erfolgt online.

Elmshorn | Den Bürgern in Elmshorn stehen immer mehr Corona-Schnellteststation zur Verfügung. Jetzt wurde direkt auf dem Holstenplatz und damit in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs eine weitere kostenlose Testmöglichkeit geschaffen. Verantwortlich für das Angebot ist Yediyar Isik (IsikCare), vor der Pandemie Konzertveranstalter, der in Zusammenarbeit mit Medicare ...

