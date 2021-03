Gemeinsam Insekten helfen : Neuendorfer Landwirt sucht Blumenpaten für Blühwiese

Harm Früchtenicht möchte auch in diesem Jahr eine Blühwiese anlegen, um Insekten mit Nahrung zu versorgen.

Neuendorf | Auch in diesem Jahr will Landwirt Harm Früchtenicht wieder eine große Blühwiese im Neuendorfer Bauerweg anlagen. Die Aktion soll Insekten helfen, eine üppige Nahrungsquelle zu finden. Wer die Aktion unterstützen will, kann sich bei dem Landwirt melden. Gesucht werden Blumenpaten. „Interessierte können uns wie im letzten Jahr mit 20 Cent pro Quadrat...

