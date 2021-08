Polizei sucht nach Zeugen : Neuendorf bei Elmshorn: Einbrecher stehlen Uhren und ein Notebook

Im Zeitraum von 4. bis 6. August soll sich ein Dieb Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Lühnhüserdeich verschafft haben. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

09. August 2021, 13:12 Uhr

Neuendorf bei Elmshorn | Hier hat ein Dieb sein Unwesen getrieben: In Neuendorf bei Elmshorn war ein Unbekannter im Zeitraum von Mittwoch (4. August) 17.30 Uhr bis Freitag (6. August) 10.20 Uhr in ein Einfamilienhaus eingestiegen und hatte unter anderem ein Laptop gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Das teilte Polizeipressesprecherin Merle Neufeld am Montag (9. August) mit.

Uhren und ein Notebook gestohlen

Wie der Unbekannte in das Haus im Lühnhüserdeich gelangte, ist bislang unklar. Einmal im Inneren angelangt, soll er nach bisherigem Ermittlungsstand einige Räume betreten und aus diesen unter anderem Uhren und ein älteres Notebook mitgenommen haben. Der Gesamtwert der Beute wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf den Einbrecher gibt es bisher nicht. Zeugen werden daher gebeten sich bei der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer (0481) 940 zu melden.