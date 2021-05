Einkaufen in der Corona-Krise : „Herzlich Willkommen in Elmshorn“: 29 Geschäfte an Plakat-Aktion beteiligt

Elmshorn setzt in der Krise positive Akzente. Das Stadtmarketing will mit der Kampagne den Einkauf vor Ort stärken.

Elmshorn | Geschäfte dicht. Halboffen und wieder ganz offen. Die Corona-Pandemie trifft Einzelhändler besonders hart und auch die Kunden, die bei all den Regelungen und Inzidenzwerten den Shopping-Überblick behalten müssen. In Elmshorn werden trotz der Krise positive Akzente gesetzt. Bunte Herzen begrüßen die Kunden in der Königstraße. „City Love Elmshorn“ heißt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.