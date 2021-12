Stadtentwicklung : Bei neuen Bauprojekten: 30 Prozent weniger Privatparkplätze in Elmshorner City

Weniger Flächen für Autos, mehr Platz für Fahrräder. Elmshorn will die Verkehrswende voran bringen. Ziel: weniger Autoverkehr in der City. Die neue Stellplatzsatzung ermöglicht es zudem, Flächen anders zu nutzen.

Elmshorn | Klimaneutralität bis 2035. Eine Stärkung des Radverkehrs durch neue, attraktive Verbindungen. Ausbau des ÖPNV. Keine Frage, Elmshorn hat sich aufgemacht, um die Verkehrswende erfolgreich zu meistern. Jetzt wurde in puncto Stadtentwicklung ein nächster wichtiger Baustein beschlossen: die neue Stellplatzsatzung, die Ende Dezember in Kraft tritt. In d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.