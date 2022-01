Neueröffnung : Neue DM-Filiale bei Famila in Elmshorn

Am Freitag (28. Januar) öffnet der Drogeriemarkt seine Türen. Famila-Chef Hans-Dieter Giesbrecht hofft, dass der Standort mit Super- und Getränkemarkt sowie Kleidungsgeschäft dadurch noch mehr Kunden anziehen wird.

Elmshorn | Die Drogeriekette DM öffnet am Freitag (28. Januar) eine neue Filiale in Elmshorn. Sie hat eine Fläche im Famila-Markt in der Hans-Böckler-Straße gemietet. Getränkemarkt zog auf Aldi-Fläche Anfang 2020 zog Aldi aus dem Gebäude aus, da sich der Discounter vergrößern wollte, dort aber nicht die Chance dazu hatte. Dort zog dann Familas Getränkemark...

