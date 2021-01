Neue Adresse : Mehr Platz und mehr Präsenz: Stadtarchiv Elmshorn zieht um

Der Umzug von der Weißen Villa in die Marktstraße ist geschafft. Im März sollen die Türen am neuen Sitz wieder öffnen.

Elmshorn | Wie sah Elmshorn eigentlich früher aus? Wie lebte man in der Stadt? Und was war damals wichtig? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, musste bislang in den Keller – in den der Weißen Villa in der Schulstraße. Dort im Untergeschoss war noch bis vor wenig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.