Naturschutzgebiete an der Elbe : Ernst Dieter Rossmann stellt klar: „Motorrennboote haben dort nichts verloren“

Immer mehr Freizeittourismus: Die Schutzgebiete an der Binnenelbe sollen aus der Luft verstärkt kontrolliert werden.

Elmshorn | Motorboote und Jetskifahrer, die durch sensible Naturschutzgebiete an der Binnenelbe rasen: Der Hilferuf des Naturschutzbundes aus Elmshorn in Richtung Bundespolitik wurde schon erhört. „Nicht nur von Herrn Hans Helmut Dürnberg als zuständigem und bekannt sachkundigem Nabu-Referenten bin ich in den vergangenen Wochen angesprochen worden, weil es in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.