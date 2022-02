Klein Offenseth-Sparrieshoop : Supermarkt bekommt wieder Ware: Ein ganzes Dorf atmet auf

Vor einer Woche fiel die Entscheidung: Die Fleischerei Fülscher wird den Markt betreiben, bis der Supermarkt gebaut ist. Seitdem wurde neue Ware geliefert und sauber gemacht. Nun wurde der Laden neu eröffnet.

Klein Offenseth-Sparrieshoop | „Eine zweite Kasse bitte.“ Im Nah und Frisch in Klein Offenseth-Sparrieshoop brummt es am Mittwoch (23. Februar). Wieder, muss man dazu sagen. Der Lebensmittelmarkt hat ein paar unsichere Monate hinter sich. Seit Dezember wurde keine Waren mehr geliefert, die Regale standen zuletzt leer, Kunden gab es kaum noch welche. Bei der Neueröffnung an diesem M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.