Abfall im Wald abgeladen : Nach Zeugenhinweis: Polizei fasst Müllsünder in Elmshorn

Nach einem Zeugenaufruf sind die Ermittler auf einen 48 Jahre alten Mann aus Elmshorn gestoßen. Er hatte in einem Waldstück mehrere Kubikmeter Müll abgeladen.

Elmshorn | Nachdem zunächst Unbekannte in einem Waldstück in Elmshorn mehrere Kubikmeter Unrat abgeladen hatten, hatte die Polizei am Montag (20. September) einen Zeugenaufruf gestartet – mit Erfolg Wie Polizeipressesprecher Lars Brockmann am Donnerstag (23. September) mitteilte, gab ein Zeuge den Ermittlern den entscheidenden Hinweis auf einen 48 Jahre alten...

