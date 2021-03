Nabu Elmshorn klagt an : Motorboote und Jetskifahrer belasten Naturschutzgebiete – Hilferuf an die Politik

Den Umweltschützern geht es vor allem um die Befahrensregelung der Binnenelbe zwischen Krückau- und Pinnaumündung.

Elmshorn | Immer mehr Motorboote und Jetskifahrer, die auf der Binnenelbe mit hohen Geschwindigkeiten durch Naturschutzgebiete jagen: Hans Helmut Dürnberg vom Naturschutzbund (Nabu) Elmshorn schlägt Alarm und sendet gleichzeitig einen Hilferuf an die Politik. In einem Brief an die Kreis Pinneberger Bundestagsabgeordneten – die Binnenelbe hat den Status einer Bun...

