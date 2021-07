Interview : Wie die Achtziger in Elmshorn die Musik von Chris Flyke prägen

Fünf Plattenläden in Elmshorn und im Fernsehen Formel 1: An die neuste Musik kam man in den Achtzigern schwieriger ran als heute. Der Elmshorner Chris Fleig erzählt von dieser Zeit im Interview.

Elmshorn | Als Chris Flyke ist er unter den Musikliebhabern bekannt. Viele Elmshorner kennen ihn allerdings unter einem anderem Namen. Christopher Fleig wuchs einst in der Königstraße 20 auf, entdeckte hier seine Liebe zur Musik und startet jetzt mit einem neuen Projekt durch. Im Interview mit shz.de-Mitarbeiterin Daniela Lottmann erzählt er von seiner Kindheit ...

