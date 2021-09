Elmshorn : Müllsünder lagern Reifen, Farbe und Möbel an der Wittenberger Straße ab

Eine Zeugin entdeckte den Unrat und meldete ihn der Polizei. Die sucht nun nach dem Übeltäter.

Elmshorn | Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in einem Waldstück an der Wittenberger Straße in Elmshorn mehrere Kubikmeter Unrat abgeladen. Das teilt die Polizei am Montag (20. September) mit. Demnach hatte eine Zeugin am Sonntagnachmittag den Müll zwischen dem Nibelungenring und der Wittenberger Straße entdeckt und die Polizei informiert. Polizei such...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.