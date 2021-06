Polizei sucht Zeugen : Motorrad in Elmshorn gestohlen

Der Schaden beträgt zirka 10.000 Euro. Die Maschine der Marke Husqvarna stand auf einem Parkstreifen in der Straße Vordersteig.

Avatar_shz von Christian Brameshuber

10. Juni 2021, 11:47 Uhr

Elmshorn | In Elmshorn wurde in der Straße Vordersteig ein Motorrad von Husqvarna, Typ 701, gestohlen. Laut Polizei ereignete sich die Tat bereits in der Nacht von Freitag auf Sonnabend (5. und 6. Juni) zwischen 17 Uhr am Freitag und 15 Uhr am Samstag. Die Maschine stand auf dem Parkstreifen rechts der Fahrbahn in Richtung Flamweg.

Schaden liegt bei 10.000 Euro

Die überwiegend schwarze Maschine ist im Bereich des Motors weiß und verfügt über eine gelbe Federgabel. An dem Motorrad war ein Itzehoer Kennzeichen angebracht. Der Schaden liegt bei mehr zirka 10.000 Euro. Die Kripo in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt nach Zeugen. Sie können sich unter Telefon (04101) 2020 bei der Polizei melden.