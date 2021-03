Mordprozess : „Sowas Brutales noch nicht gesehen“: Zeuge schildert tödliche Attacke in Elmshorn

Im Mordprozess sagt ein Augenzeuge vor Gericht aus, wie Viktor W. in einem kleinen Park erschlagen wurde.

Itzehoe/Elmshorn | „Sowas Brutales habe ich noch nicht gesehen“, erinnerte sich Patrick F. an die Nacht. Er war mit seinem Freund Viktor W. unterwegs auf einem Sandweg in einem Parkstück am Hainholzer Damm in Elmshorn, als plötzlich ein maskierter Mann auftauchte und auf seinen Freund einprügelte. „Ich hatte mir schon gedacht, dass er das eventuell nicht überleben könnt...

