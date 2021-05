Elmshorner Mordprozess : „Dir nehmen, was du am meisten liebst“: Ex-Frau des Angeklagten schildert Drohungen

Im Mordprozess sagten die Ex-Frau sowie ein Freund des Angeklagten aus – und berichteten erst gegensätzliches.

Itzehoe/Elmshorn | „Wenn du mir die Kleine nicht gibst, dann werde ich dir nehmen, was du am meisten liebst“. Hat Maxim R. diese Drohung – ausgesprochen gegen seine Ex-Frau Ella R. – wahrgemacht und ihren Freund Viktor W. in einem Park im Elmshorner Stadtteil Hainholz umgebracht? Das ist die entscheidende Frage im Mordprozess vor dem Landgericht Itzehoe. Am elften Proze...

