Größte deutsche Schachvereine : Mitgliederzahlen: Elmshorner Schachclub überholt Bayern München

Der ESC ist zum 1. Januar 2022 vom siebten auf den vierten Platz in der Rangliste der mitgliederstärksten Schachvereine in Deutschland gestiegen. Das Wachstum bei den Frauen setzt sich auch in diesem Jahr weiter fort.

Elmshorn | Was für eine Erfolgsgeschichte im Kreis Pinneberg. Der Elmshorner Schachclub ist zum 1. Januar 2022 vom siebten auf den vierten Platz in der Rangliste der größten Schachvereine aller 2.300 Clubs in ganz Deutschland aufgestiegen. Dabei wurde sogar Bayern München überholt. Die Süddeutschen hatten zum Stichtag 266 Schachspieler in den eigenen Reihe – der...

