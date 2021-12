Anwohner, Pendler und Gäste : Gebühren und Bewohnerparken: So ordnet Elmshorn die Parkplätze in der City neu

Der Innenstadtbereich wurde in Zonen unterteilt, um dem wilden Parken Herr zu werden. Profitieren sollen vor allem die Anwohner. Pendler werden hingegen ein wenig aus der Stadt hinausgedrückt.

Elmshorn | Elmshorner, die in der Nähe ihrer Wohnung keinen Parkplatz finden und Besucher, die auf der Suche nach einem Stellplatz die Innenstadt mehrfach umkreisen – das ist normal in der Krückaustadt. Grund dafür ist hauptsächlich das wilde Parken. Um das Problem zu lösen, ordnet die Stadtverwaltung die Parkplätze neu. Die Regeln gelten ab dem 1. Januar. In...

