Neue Heimat in Elmshorn? : Minigolfanlage soll auf Areal des Lawn Tennis Clubs ziehen

Die Wiese hinter den Umkleidekabinen wird seit Jahren nicht genutzt. Dort könnte Dieter Jürs seine Anlage aufstellen. Tennis und Minigolf würden strikt voneinander getrennt werden.

Elmshorn | Am 31. Dezember ist Schluss. Dann endet nach 23 Jahren der Pachtvertrag zwischen dem EMTV und Minigolf-Betreiber Dieter Jürs. Der Sportverein hatte im September 2020 fristgerecht gekündigt. Der 68-jährige Jürs ist seit Monaten auf der Suche nach einer neuen Heimat in Elmshorn. Jetzt ist er wohl fündig geworden – und zwar in direkter Nachbarschaft zur ...

