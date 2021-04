Nach EMTV-Kündigung : Elmshorn prüft Minigolfanlage auf Sportplatz an der Wilhelmstraße

Der FCE gibt die Plätze zurück. Jetzt geht es darum, was aus den Flächen werden soll. Der Minigolfverein hat Hoffnung.

Elmshorn | Keine Frage, diese Flächen wecken Begehrlichkeiten. Fortuna und der FC Elmshorn werden die Sportanlagen an der Wilhelmstraße an die Stadt als Eigentümer Ende 2021 zurückgeben. Bürgermeister Volker Hatje hatte schon angedeutet, dass Wohnbebauung eine Alternative sei und eine Kita geprüft werden müsse. Zudem mahnte er an, dass Elmshorn noch Sportflächen...

