Stadttheater Elmshorn : Das Nilpferd rezitiert Fontane vor dem Sechs-Uhr-Whisky

Die Schauspieler des Altonaer Theaters boten in Elmshorn eine fantastische Leistung in einem komplexen Stück. Grundlage war der gleichnamige Roman „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ von Joachim Meyerhoff.

Elmshorn | „Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze.“ Schiller, Wallenstein. Solche Zitate sind die Währung in den Unterhaltungen der Großeltern; er Professor der Philosophie, sie Theaterschauspielerin. In ihr ritualisiertes Münchner Rentnerleben kommt Enkel Joachim, der einen Platz an der Schauspielschule ergattert hat. Der junge Mann, der nicht recht weiß, ...

