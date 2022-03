Messerstecherei in Elmshorn : Unmoralische Angebote? Bestechungsvorwürfe gegen Angeklagten

Der Zeuge Eduard R. kann nicht sagen, ob der Angeklagte Nehad A. zugestochen hat. Dafür präsentiert er zwei Geschichten, die den möglichen Täter belasten.

Elmshorn/Itzehoe | Sein Bruder Emanuel wurde durch Messerstiche in den Rücken fast getötet. Er selbst bei der Auseinandersetzung am 9. September 2020 in der Elmshorner Fußgängerzone am Kopf und am Rücken verletzt. Als Zeuge kann Eduard R. am Dienstag (8. März) am dritten Prozesstag vor dem Itzehoer Landgericht auf den ersten Blick aber nur wenig zur Wahrheitsfindung bei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.