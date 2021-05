Messerattacke in Elmshorn : 20-Jähriger steht wegen versuchter Tötung vor Gericht – Motiv noch unklar

Laut Staatsanwaltschaft hat Ali E. den tödlichen Ausgang der Messerattacke billigend in Kauf genommen. Das Opfer sei nur durch eine Not-Operation gerettet worden. Drei junge Männer aus Syrien sind angeklagt.

Elmshorn | Er soll zugestochen haben. In der Elmshorner Fußgängerzone, mitten am helllichten Tag. Wegen versuchter Tötung muss sich der 20 Jahre alte Syrer Ali E. seit Donnerstag, 27. Mai, vor der Großen Jugendkammer am Itzehoer Landgericht verantworten. Er wird in Handschellen in Saal 12 geführt, sitzt zurzeit in Untersuchungshaft. Vor ihm und neben ihm habe...

