Mehrere Autos aufgebrochen : Schneller Ermittlungserfolg: Polizei fasst Dieb in Elmshorn

Nach mehreren Fahrzeugaufbrüchen im Stadtgebiet haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu einem 39 Jahre alten Elmshorner geführt.

Elmshorn | Schneller Ermittlungserfolg in Elmshorn: Nachdem zu Beginn der Woche in der Stadt mehrere Autos aufgebrochen worden waren, konnte die Kripo am Donnerstag (3. Februar) nun einen 39-Jährigen als den Täter ermitteln. Er soll mehrere Autos in Elmshorn aufgebrochen und Baumaschinen sowie eine Handtasche gestohlen haben. Das teilte Polizeipressesprecherin S...

