Innenstadt : Malerei, Fotos, Schmuck und Accessoires im Elmshorner Pop Up Huus

Im August ziehen vier neue Mieter ins Pop Up Huus an der Königstraße ein. Eine Fotografin, eine Goldschmiedin, eine Inneneinrichterin und ein Maler werden dort vertreten sein.

Elmshorn | „La Mer“, wie soll eine Hommage an die Seefahrt und das Meer eigentlich sonst heißen? Werke, die zwischen 1987 und 2015 entstanden, fasste Werner Lohmann unter diesem Titel zusammen. Gudrun Arlt, die Verwalterin des künstlerischen Erbes von Lohmann, präsentiert die Bilder ab August im Pop Up Huus in der Elmshorner Fußgängerzone. Vier Mieter für vie...

