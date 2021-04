Aktivregion Pinneberger Marsch : Machbarkeitsstudie für Schule der Zukunft in Klein Nordende wird gefördert

Die örtliche Grundschule muss umgebaut werden. Dafür soll nun ein Konzept erstellt werden.

Klein Nordende | Die Grundschule in Klein Nordende muss umgebaut werden. Ob nur saniert oder gleich ganz neu, steht noch nicht fest. Darüber machen sich seit etwas mehr als einem Jahr die Mitglieder im Schulverband Klein Nordende-Lieth intensiv Gedanken. Ein zukunftsfähiges Bildungshaus soll her. Wie das aussehen könnte, soll nun in einer Machbarkeitsstudie aufgedröse...

