„Lottes Musiknacht“ : Elmshorner Verein sammelt über 10.000 Euro für Musiker ein

Über Künstler, die durch Corona in finanzielle Not geraten sind, wird wenig gesprochen. Eine Aktion aus Elmshorn will helfen – und feiert einen ersten großen Erfolg.

Elmshorn | Hilfe, die ankommt: Die erste CD „Live in Elmshorn“, die der Verein „Lottes Musiknacht“ als Hilfe für pandemiegebeutelte Musikerinnen und Musiker herausgebracht hat, hat einen ersten Meilenstein geknackt. Über 10.000 Euro wurden bislang eingesammelt. Das Geld soll komplett an die Künstler gehen. Pandemie bedroht Existenzen der Künstler Nur wenig...

