Lions-Club-Kalender : Verlosung unter Klinik-Mitarbeitern: Doppelter Gewinn für Frank Deuter

Der Angestellte der Regio-Kliniken hat den Hauptgewinn im Adventskalender des Lions-Clubs gezogen. Der Preis: ein E-Bike.

Elmshorn | Frank Deuter hat gleich zwei Mal gewonnen: Als er seinen Namen in den Hut für die Verlosung der Lions-Club-Adventskalender warf, gehörte er zu den Glücklichen. Und dann gewann er mit dem Kalender auch noch den Hauptgewinn. Am Freitag (21. Januar) durfte er sein nagelneues E-Bike im Wert von 3500 Euro in Empfang nehmen. 150 Kalender an Regio-Klinik-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.