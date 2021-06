Historisches Gebäude zerstört : Linke kritisiert Ramelow-Abriss in Elmshorner Fußgängerzone

Die Partei hat sich direkt an den Elmshorner Unternehmer gewandt und spricht von einer nüchternen, stillosen Häuserfront ohne Charme beim Neubau. Ramelow weist die Kritik zurück. Es gebe viele positive Rückmeldungen.

Elmshorn | Der Elmshorner Unternehmer Marc Ramelow investiert mehrere Millionen Euro in ein Neubauvorhaben in der Königstraße. Ein zweites Ramelow-Modehaus entsteht und dafür wird der seit Jahren leestehende Gebäudekomplex Königstraße 39 bis 41 abgerissen. Die Arbeiten laufen bereits seit Wochen. Weiter lesen: Spektakulärer Neubau in der „Kö“: Das sind die Pl...

