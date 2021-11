Frauenberatung Elmshorn : Anwältin stellt Buch vor; „AktenEinsicht: Geschichten von Frauen und Gewalt“

Die Berliner Rechtsanwältin Christina Clemm berichtet auch über die strukturellen und systematischen Schwächen der Justiz und Strafverfolgungsbehörden.

Elmshorn | „AktenEinsicht“: Die Rechtsanwältin Christina Clemm liest am Sonnabend, 20. November, in der Frauenberatung Elmshorn, An der Bahn 1, aus ihrem Buch vor. Ihr erstes Buch „AktenEinsicht. Geschichten von Frauen und Gewalt“ (Verlag Antje Kunstmann) erschien im März 2020 und stand viele Wochen auf der Sachbuch-Bestenliste von DLF Kultur, ZDF und der ZEIT. ...

