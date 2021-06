Run auf Privatschule : Leibniz Schule in Elmshorn wird für eine Million Euro erweitert

In einem neuen Stockwerk entstehen in der Einrichtung am Ramskamp acht Klassenräume. Noch in diesem Jahr soll die Arbeiten abgeschlossen werden.

Elmshorn | Immer mehr Kinder und Jugendliche, die auf die Leibniz Privatschule in Elmshorn strömen: Die Einrichtung reagiert, stockt das Gebäude in einem Bereich um ein zusätzliches Stockwerk auf. „Dadurch entstehen acht neue Klassenräume“, betont Geschäftsführer Egon Boesten. Das Investitionsvolumen liegt bei zirka einer Million Euro. Semmelhaack übern...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.