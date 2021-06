Tat in Elmshorn : Lebenslange Haft: Verurteilter Mörder geht in Revision

Das Landgericht Itzehoe hatte Maxim R. wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Damit will sich der 33-Jährige nicht abfinden.

Itzehoe/Elmshorn | Maxim R. soll lebenslänglich im Gefängnis sitzen. Die Große Strafkammer des Landgerichts Itzehoe sprach den Elmshorner in der vergangenen Woche des Mordes schuldig. Damit will sich der 33-jährige jedoch nicht abfinden: Er hat Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) eingelegt, bestätigte Landgerichts-Sprecherin Frederike Milhoffer am Freitag (25. Juni) a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.