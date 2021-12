Immobilie für 849.000 Euro : Langer Feuerwehreinsatz bei gemeldetem Zimmerbrand in Elmshorn

Das Feuer hatte sich in dem nicht fertig gestellten Rohbau eines Doppelhauses in die Zwischendecke gefressen. Personen wurden nicht verletzt.

Elmshorn | Auf den ersten Blick sah es nach einem schnell in den Griff zu bekommenden Zimmerbrand aus. Am Ende war die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen (3. Dezember) mehr als drei Stunden im Einsatz, um in dem Rohbau eines Doppelhauses an der Wrangelpromenade ein ausgedehntes Feuer zu löschen. Dieses hatte sich in die Zwischendecke gefressen. Personen wurden ni...

