Tennis-Sommersaison : Nächster Sieg: Herren 70 des LTC Elmshorn greifen nach dem Titel

Die Regionalliga-Mannschaft um Topspieler Frans Nörby feiert einen 5:1-Sieg in Berlin und will nun im Heimspiel am 25. Mai gegen SC SW Cuxhaven nachlegen.

Elmshorn | Zweites Spiel, zweiter Sieg. Die Tenni...

