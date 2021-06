Unfall auf der L113 : Zusammenstoß auf einer Kreuzung bei Klein Offenseth-Sparrieshoop

Bei dem Einsatz am frühen Mittwochmorgen (2. Juni) waren insgesamt 15 Retter der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Klein Offenseth-Sparrieshoop | Bei einem Verkehrsunfall auf der L113 bei Klein Offenseth-Sparrieshoop sind am Mittwochmorgen (2. Juni) zwei Männer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei, ereignete sich der Unfall um kurz nach 7 Uhr, als ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes aus Richtung Rosenstraße kommend in die L113 in Richtung A23 einbiegen wollte. Dabei habe der Mann di...

