Kunstverein Elmshorn : Malerin Theresa Möller stellt im Torhaus aus

„Eintauchen in den Farbreichtum der Natur“ lautet der Titel der Ausstellung, die am 14. Mai startet. Die Künstlerin ist international bekannt und stellt fast gleichzeitig in New York aus.

Elmshorn | Der Kunstverein Elmshorn startet ab So...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.