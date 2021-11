„32 Jahre später“ : Friedel Anderson stellt wieder beim Kunstverein Elmshorn aus

Der Künstler aus Itzehoe kommt bereits das dritte Mal nach Elmshorn, um seine Werke im Torhaus zu zeigen. Vor 32 Jahren war er das erste Mal in der Stadt zu Besuch.

Elmshorn | Vor 32 Jahren war Friedel Anderson als aufkommendes Talent in der Künstlerszene zum ersten Mal im Torhaus beim Elmshorner Kunstverein zu Besuch. Inzwischen ist er einer der bedeutendsten Künstler Norddeutschlands und plant seine nunmehr dritte Ausstellung in der Krückaustadt. In den vergangenen Jahren hat der in Itzehoe lebende Maler und Grafiker viel...

