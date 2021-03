Klein Offenseth-Sparrieshoop : Küchenzeile brennt: Feuerwehr evakuiert Haus an der Rosenstraße

Eine Person meldete sich im Einsatzverlauf mit Beschwerden beim Rettungsdienst und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Klein Offenseth-Sparrieshoop | Alarm in Klein Offenseth-Sparrieshoop bei Elmshorn (Kreis Pinneberg): Wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus an der Rosenstraße ist das betroffene Gebäude am Mittwochabend (10. März) evakuiert worden. Nach ersten Angaben von der Einsatzstelle soll im Erdgeschoss eine Küchenzeile gebrannt haben. Alle Personen konnten laut Feuerwehrsprecher Mic...

