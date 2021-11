Krümet verlässt Elmshorn : Umbaupläne gescheitert: Sonderpostenmarkt schließt nächstes Jahr

Fast 20 Jahre gibt es das Unternehmen nun schon in Elmshorn. Doch Ende Februar 2022 ist Schluss, weil Umbaupläne an der Immobilie gescheitert waren.

Elmshorn | Nein, das ist keine gute Nachricht – vor allem für die Schnäppchenjäger in Elmshorn und im Umland. Der Sonderpostenmarkt Krümet schließt seine Filiale in der Daimlerstraße in Elmshorn, nach fast 20 Jahren. Das bestätigte auf shz-Anfrage eine Krümet-Verantwortlicher. Spätestens am 28. Februar 2022 ist für Krümet in Elmshorn demnach Schluss. Im Kreis Pi...

