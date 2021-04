Kriminalstatistik 2020 : Trotz Straftaten-Rückgang: Elmshorn zählt die meisten Verbrechen im Kreis

Eine Folge der Pandemie ist der Rückgang der registrierten Straftaten. In Elmshorn waren es 2020 insgesamt 4199.

Elmshorn | An diesem unerfreulichen Platz 1 wird sich wohl so schnell nichts ändern. Bezogen auf 100.000 Einwohner ist Elmshorn auch 2020 die Kriminalitätshochburg im Kreis Pinneberg gewesen – mit einer Häufigkeitszahl von 8401 Taten. Kein Wunder: Elmshorn ist mit 52.000 Einwohnern die sechstgrößte Stadt in Schleswig-Holstein, die größte im Kreis. Auf Platz zwei...

